У відповідь на Ваш запит, надісланий електронною поштою, надаємо зразок заяви для отримання дивідендів на розрахунковий рахунок. Заяву на отримання дивідендів необхідно надіслати на адресу ПАТ "Турбоатом" (61037, м. Харків, пр-т Московський, 199). До заяви необхідно додати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, реквізити розрахункового рахунку для перерахування дивідендів.
З будь-яких питань звертайтесь до відділу корпоративного управління за тел.: (057) 349-20-69, (057) 349-22-98.
ПАТ «Турбоатом»
ПІП
Паспорт:
Адреса:
Заява
Я, , прошу Вас перерахувати належні мені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» у 2017 році на розрахунковий рахунок за реквізитами, які додаються.
Додатки:
1.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
2.Копія паспорта
3. Реквізити для перерахування дивідендів
(дата) (підпис)