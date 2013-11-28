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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 73
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
11%
8
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:54

zzzzzz
У відповідь на Ваш запит, надісланий електронною поштою, надаємо зразок заяви для отримання дивідендів на розрахунковий рахунок. Заяву на отримання дивідендів необхідно надіслати на адресу ПАТ "Турбоатом" (61037, м. Харків, пр-т Московський, 199). До заяви необхідно додати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, реквізити розрахункового рахунку для перерахування дивідендів.
З будь-яких питань звертайтесь до відділу корпоративного управління за тел.: (057) 349-20-69, (057) 349-22-98.


ПАТ «Турбоатом»
ПІП
Паспорт:
Адреса:

Заява
Я, , прошу Вас перерахувати належні мені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» у 2017 році на розрахунковий рахунок за реквізитами, які додаються.

Додатки:
1.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
2.Копія паспорта
3. Реквізити для перерахування дивідендів

(дата) (підпис)
leriy_dyachenko
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Повідомлень: 18
З нами з: 20.04.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:00

УКРАИНА ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 23,5% С 1 НОЯБРЯ
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:19

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 267
З нами з: 27.10.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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