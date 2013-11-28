У відповідь на Ваш запит, надісланий електронною поштою, надаємо зразок заяви для отримання дивідендів на розрахунковий рахунок. Заяву на отримання дивідендів необхідно надіслати на адресу ПАТ "Турбоатом" (61037, м. Харків, пр-т Московський, 199). До заяви необхідно додати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, реквізити розрахункового рахунку для перерахування дивідендів. З будь-яких питань звертайтесь до відділу корпоративного управління за тел.: (057) 349-20-69, (057) 349-22-98.
ПАТ «Турбоатом» ПІП Паспорт: Адреса:
Заява Я, , прошу Вас перерахувати належні мені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» у 2017 році на розрахунковий рахунок за реквізитами, які додаються.
Додатки: 1.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2.Копія паспорта 3. Реквізити для перерахування дивідендів
Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц превысил 5 млрд.грн.
С начала года портфель вырос в 3,5 раза. Так на начало года в портфеле физ.лиц ОВГЗ находилось на 1,467 млрд.грн , то уже на 22 октября портфель вырос на 3,725 млрд.грн и составил 5,192 млрд.грн
Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил источник в банковских кругах. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.
Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092610
Якщо говорити про двигуни для "Русланів", то ми свого часу провели дослідження з порівняння параметрів двигунів Д-18 виробництва АТ "Мотор Січ" із параметрами зарубіжних аналогів. І отримали таку картину: за ключовими параметрами — комерційним навантаженням (перевезення якого забезпечує встановлення двигунів на різні відстані), витратою палива, часом між капремонтами, льотним ресурсом двигунів, вартістю підтримання льотної придатності на одиницю часу, — за всіма цими параметрами Д-18 програє західним аналогам у середньому від 1,5 до 2 разів. Наприклад, в умовах високих температур ≥30 °С при польоті на одну й ту саму дальність вантажопідйомність із західними двигунами збільшується на 65%. Усе це підтверджено конкретними цифрами, які я неодноразово озвучував на міжнародних конференціях.
— Чи є готовність у західних партнерів до такої кооперації на платформах "Антонова"?
— Західні партнери були готові. Зазначу, що йдеться не про нові двигуни, а про вживані двигуни після капітального ремонту. Відповідно, й ціна виходила б вигіднішою, ніж у Д-18. Нашу правоту підтвердила практика з реалізацією проекту Ан-132, де були встановлені канадські двигуни PW150.