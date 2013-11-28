У відповідь на Ваш запит, надісланий електронною поштою, надаємо зразок заяви для отримання дивідендів на розрахунковий рахунок. Заяву на отримання дивідендів необхідно надіслати на адресу ПАТ "Турбоатом" (61037, м. Харків, пр-т Московський, 199). До заяви необхідно додати копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, реквізити розрахункового рахунку для перерахування дивідендів. З будь-яких питань звертайтесь до відділу корпоративного управління за тел.: (057) 349-20-69, (057) 349-22-98.
ПАТ «Турбоатом» ПІП Паспорт: Адреса:
Заява Я, , прошу Вас перерахувати належні мені дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Турбоатом» у 2017 році на розрахунковий рахунок за реквізитами, які додаються.
Додатки: 1.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру 2.Копія паспорта 3. Реквізити для перерахування дивідендів
Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц превысил 5 млрд.грн.
С начала года портфель вырос в 3,5 раза. Так на начало года в портфеле физ.лиц ОВГЗ находилось на 1,467 млрд.грн , то уже на 22 октября портфель вырос на 3,725 млрд.грн и составил 5,192 млрд.грн
Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил источник в банковских кругах. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.
Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092610
Якщо говорити про двигуни для "Русланів", то ми свого часу провели дослідження з порівняння параметрів двигунів Д-18 виробництва АТ "Мотор Січ" із параметрами зарубіжних аналогів. І отримали таку картину: за ключовими параметрами — комерційним навантаженням (перевезення якого забезпечує встановлення двигунів на різні відстані), витратою палива, часом між капремонтами, льотним ресурсом двигунів, вартістю підтримання льотної придатності на одиницю часу, — за всіма цими параметрами Д-18 програє західним аналогам у середньому від 1,5 до 2 разів. Наприклад, в умовах високих температур ≥30 °С при польоті на одну й ту саму дальність вантажопідйомність із західними двигунами збільшується на 65%. Усе це підтверджено конкретними цифрами, які я неодноразово озвучував на міжнародних конференціях.
— Чи є готовність у західних партнерів до такої кооперації на платформах "Антонова"?
— Західні партнери були готові. Зазначу, що йдеться не про нові двигуни, а про вживані двигуни після капітального ремонту. Відповідно, й ціна виходила б вигіднішою, ніж у Д-18. Нашу правоту підтвердила практика з реалізацією проекту Ан-132, де були встановлені канадські двигуни PW150.
Філ написав:Eavex Capital вже другий тиждень не може коректно порахувати стартову ціну продажу Центренерго. "На отечественном биржевом рынке акций практически всё внимание было приковано к ценным бумагам «Центрэнерго». Акции данного эмитента показывают устойчивый рост уже более месяца, прибавив с середины сентября 16%. За прошлую неделю котировки акций «Центрэнерго» выросли на 6,2% до 16,80 грн. Отметим, что такой уровень цены на 4% превышает оценочную стоимость акций компании перед её планируемой приватизацией в конце ноября."
нарешті порахували:
"Тем временем, бумаги «Центрэнерго» продолжают дорожать. Цена одной акции прибавила 2,6% и достигла 17,25 грн. Фонд госимущества еще не назначил дату аукциона по приватизации государственного пакета в 78,2% «Центрэнерго». Объявленная оценка для госпакета на уровне 5,98 млрд грн соответствует цене одной акции примерно на отметке 20,70 грн." http://www.ux.ua/ua/m/12/31204/20181022 ... rynka.aspx
ПАО "Укртелеком" в июле-сентябре 2018 года получило около 449 млн грн чистой прибыли, что на 29,62% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (638 млн грн), сообщил генеральный директор оператора Юрий Курмаз.
По его словам, чистый доход за этот период незначительно снизился - на 0,1% до 4,89 млрд грн (против 4,9 млрд грн за 9 мес. 2017 года)
Показатель EBITDA за 9 мес. текущего года снизился на 7,3% - до 1,33 млрд грн, тогда как маржа EBITDA снизилась на 1,8 процентного пункта - до 27,2%, в том числе из-за существенной задолженности государства за льготные категории населения, а также из-за 12% роста налогов.
ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% - до 6,65 млрд грн.
В январе-июне 2018 года получило 289 млн грн (355 млн грн в первом полугодии 2017 года) чистой прибыли, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Чистый доход за этот период сократился на 1,39% - до 3,25 млрд грн (3,295 млрд грн в первом полугодии 2017 года), а показатель EBITDA снизился на 11,3% - до 446 млн грн, тогда как маржа EBITDA снизилась на 3,5 процентного пункта - до 27,3%. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3092843