Фондові державного майна:
1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;
2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;
3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства
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сплатити до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
Ничего неожиданного.