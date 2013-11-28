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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 73
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Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:21

Объявлены условия приватизации Центра

Из основного:

Фондові державного майна:

1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;

3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства

...

сплатити до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

https://web.archive.org/web/20181024061 ... m-aukcionu

Ничего неожиданного.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:49

unaf

https://lb.ua/economics/2018/10/24/4107 ... henie.html

по доллару на акцию :)
reestr
 
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