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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:21
Из основного:
https://web.archive.org/web/20181024061 ... m-aukcionu
Фондові державного майна:
1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;
2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;
3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства
...
сплатити до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
Ничего неожиданного.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:54
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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