Бойцун написав на своїй сторінці: "По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"
Бойцун написав на своїй сторінці: "По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"