RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2214221522162217

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 74
1.Депозит в гривне
11%
8
2.Купить доллары
42%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
11%
8
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 08:21

Объявлены условия приватизации Центра

Из основного:

Фондові державного майна:

1) провести в установленому порядку конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій товариства з урахуванням затверджених цим розпорядженням умов продажу;

2) забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників;

3) передбачити у договорі купівлі-продажу пакета акцій товариства положення щодо сплати продавцем покупцю пропорційно кількості акцій, що належали державі у статутному капіталі товариства

...

сплатити до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

https://web.archive.org/web/20181024061 ... m-aukcionu

Ничего неожиданного.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 27.10.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 15:49

unaf

https://lb.ua/economics/2018/10/24/4107 ... henie.html

по доллару на акцию :)
reestr
 
Повідомлень: 965
З нами з: 10.08.10
Подякував: 23 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:54

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 27.10.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:19

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Ничего неожиданного.

Бойцун написав на своїй сторінці:
"По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"
Філ
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:49

  Філ написав:
  GTS написав:Ничего неожиданного.

Бойцун написав на своїй сторінці:
"По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"

Це мабуть він реагує на критиків в стилі
https://blogs.pravda.com.ua/authors/lia ... 6d15ed422/

ПС Крим це Україна!
mandelbrot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 403
З нами з: 14.09.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:25

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 27.10.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:23

"План залишається незмінним – продати підприємство до кінця року."
https://biz.nv.ua/ukr/experts/boicun/ja ... 02674.html
Філ
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:42

Аукцион по продаже "Центрэнерго" назначен на 13 декабря

На приватизацию выставлены 78,3% акций за 6 млрд гривен.

Фонд государственного имущества проведет аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго" 13 декабря. На приватизацию выставлены 78,3% акций со стартовой стоимостью 5,984 млрд гривен.
Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", - написал он в фейсбуке.

29 октября в "Вестнике приватизации" опубликуют официальное сообщение о проведении конкурса.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 273
З нами з: 27.10.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:51

Re: Идеи: портфель

  GTS написав:Аукцион по продаже "Центрэнерго" назначен на 13 декабря

Ну, с Богом..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 598
З нами з: 16.05.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2214221522162217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73186
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4860)
26.10.2018 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.