Бойцун написав на своїй сторінці: "По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"
Бойцун написав на своїй сторінці: "По-перше, у приватизаційних умовах виписані так звані indemnities and warranties. У світовій практиці для таких угод – це звичайна річ, але для України – це новація. Йдеться про те, що продавець гарантує відшкодувати покупцеві збитки, які Центренерго потенційно могло завдати третім сторонам до його продажу. Якби такі збитки не дай Бог «вилізли», продавець повинен був би їх відшкодовувати. Простими словами, держава гарантує покупцеві, що той не купить “кота у мішку”. Для інвесторів (особливо з цивілізованого світу) це критично важлива умова.!"
Аукцион по продаже "Центрэнерго" назначен на 13 декабря
На приватизацию выставлены 78,3% акций за 6 млрд гривен.
Фонд государственного имущества проведет аукцион по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго" 13 декабря. На приватизацию выставлены 78,3% акций со стартовой стоимостью 5,984 млрд гривен. Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.
"Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", - написал он в фейсбуке.
29 октября в "Вестнике приватизации" опубликуют официальное сообщение о проведении конкурса.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS написав:Аукцион по продаже "Центрэнерго" назначен на 13 декабря
Ну, с Богом..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."