погнали...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Re: Идеи: портфель CEEN
Додано: Пон 29 жов, 2018 12:22
Смида подтверждает +4,070 ярда ЧП аваля за 9 мес (0,0662 грн/ак)
Центрик пока молчит...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Пон 29 жов, 2018 14:42
Re: Идеи: портфель
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16
На таком Хромофондовом рынке, после минус тридцати процентов в летние месяца, если бы не обстоятельства вынуждающие "некоторых" к приватизации, те, кто заводил на УБу метинвест в начале года, могли сено еще процентов на 20 просадить. В Либаноне уже нормой когда мультипликатор P/S 0,1-0,2
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:19
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:42
В Україну прибула перша офіційна торгова місія США для пошуку перспективних об'єктів для інвестицій.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).
"Загальний інтерес наших країн лежить в площині агробізнесу, енергетики, інфраструктури, IT, промислового співробітництва", - зазначив глава українського міністерства Степан Кубів.
Глава МЕРТ також додав, що "виняткові інвестиційні можливості для американських компаній" також створені в розрізі процесу приватизації в Україні.
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