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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 74
1.Депозит в гривне
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2.Купить доллары
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31
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4.Индекс S&P 500
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11%
8
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4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18

Re: Идеи: портфель CEEN

http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/1- ... 8DNfycc938
погнали...
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:22

Смида подтверждает +4,070 ярда ЧП аваля за 9 мес (0,0662 грн/ак)
Центрик пока молчит...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:28

Investor_33
И нафта и доен и мотор , все молчат.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:42

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:Центрик пока молчит...

Не все відразу. На 20% за місяць центрик виріс.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:16

  Філ написав:
  Investor_33 написав:Центрик пока молчит...

Не все відразу. На 20% за місяць центрик виріс.

На таком Хромофондовом рынке, после минус тридцати процентов в летние месяца, если бы не обстоятельства вынуждающие "некоторых" к приватизации, те, кто заводил на УБу метинвест в начале года, могли сено еще процентов на 20 просадить. В Либаноне уже нормой когда мультипликатор P/S 0,1-0,2 :twisted:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:19

Киев. 29 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Райффайзен Банк Аваль (Киев) по итогам января-сентября 2018 года получил 4,071 млрд грн чистой прибыли, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года (4,032 млрд грн).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:20

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:42

В Україну прибула перша офіційна торгова місія США для пошуку перспективних об'єктів для інвестицій.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ).
"Загальний інтерес наших країн лежить в площині агробізнесу, енергетики, інфраструктури, IT, промислового співробітництва", - зазначив глава українського міністерства Степан Кубів.
Глава МЕРТ також додав, що "виняткові інвестиційні можливості для американських компаній" також створені в розрізі процесу приватизації в Україні.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:47

Пришли сегодня дивы от ТАТМа, удивила сумма выше ожидаемой , начал разбираться. Оказывается они мне прислали дивы за 2016-2017 гг... получается в прошлом году я вообще забыл и провтыкал за их дивиденды ...пипец я лось ))) там сумма не большая 1200 грн , но приятно что обо мне не забыли :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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