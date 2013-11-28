RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2216221722182219

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 74
1.Депозит в гривне
11%
8
2.Купить доллары
42%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
11%
8
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:26

  Yuri_T написав:Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" в січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року скоротила чистий прибуток у 4,28 раза – до 489,51 мільйона гривень з 2,09 мільярда гривень.

Мда, маловато. Посмотрим на результаты после приватизации... Вон у Ахметова после "сквизов" ЧП в десятки раз выросла)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 600
З нами з: 16.05.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:40

Investor_33
чья корова - тот её и доит
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13213
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1770 раз.
Подякували: 3706 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 2216221722182219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73215
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4978)
30.10.2018 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.