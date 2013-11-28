Мда, маловато. Посмотрим на результаты после приватизации... Вон у Ахметова после "сквизов" ЧП в десятки раз выросла)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:26
Мда, маловато. Посмотрим на результаты после приватизации... Вон у Ахметова после "сквизов" ЧП в десятки раз выросла)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:40
Investor_33
чья корова - тот её и доит
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