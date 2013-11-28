Додано: Вів 30 жов, 2018 12:24

Объясните на пальцах если можете ... чистый доход +60% ...

В третьем квартале этого года чистая прибыль "Центрэнерго" упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 50,241 млн грн, чистый доход увеличился на 60,3% – до 3 млрд 375,107 млн грн, валовая прибыль уменьшилась на 32% – 39,623 млн грн.

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."