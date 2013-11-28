Мда, маловато. Посмотрим на результаты после приватизации... Вон у Ахметова после "сквизов" ЧП в десятки раз выросла)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:26
Мда, маловато. Посмотрим на результаты после приватизации... Вон у Ахметова после "сквизов" ЧП в десятки раз выросла)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 30 жов, 2018 11:40
Investor_33
чья корова - тот её и доит
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:19
Ну, тут видно будет. Пока мне не ясно почему себестоимость так увеличилась. Могут модернизацию какую то или еще что то подобное засунуть в эти затраты?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:24
Объясните на пальцах если можете ... чистый доход +60% ...
В третьем квартале этого года чистая прибыль "Центрэнерго" упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 50,241 млн грн, чистый доход увеличился на 60,3% – до 3 млрд 375,107 млн грн, валовая прибыль уменьшилась на 32% – 39,623 млн грн.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:33
Re: Идеи: портфель
матеріальні затрати 2018 9,1 ярда, 2017 4,2 ярда . хуле тут пояснять то. нужно ждать отчёт за год
И это пройдёт ©
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:49
По Мотору опубликовали консолидированную финансовую квартальную отчётность на Смиде.
Прибыль за 9 месяцев 543 миллиона против 2,596 миллиарда в прошлом году.
Получается, что в 3 квартале они показали почти 400 миллионов убытков.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 30 жов, 2018 13:09
За полугодие было 439 млн , таким образом за 3 кв ЧП 50 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:28
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:17
ДОЕН . ЧП за 9 месяцев - 540 млн.грн ( 2017 - 9 мес - 21 млн )
ЧП за 3 кв - 242 млн.грн
прибыль за 9 мес на 1 акцию - 22,83 грн ( текущая цена 26-28 грн )
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:17
ДОЕН обогнал ЦЕНТР по прибыли
У ДОЕНа за 3 кв ЧП 539,9 млн.грн. или 22.834 грн на акцию.
Почти столько же, сколько стоят в стакане.
Дивы в этом году выплатили как полагается.
P.S. Я уже в ней, кто со мной:)
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