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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 30 жов, 2018 18:51
Основнi подiї звiтного перiоду:
Завдання з виробництва електроенергiї, основного продукту виробництва Товаритсва, виконане на 134,3% за рахунок збiльшення попиту через сприятливу кон'юктуру ринку.
Результатом дiяльностi за 9 мiсяцiв 2018 року до оподаткування є прибуток у сумi 676 614 тис.грн. Вiдповiдно до розрахованої декларацiї за 9 мiсяцiв 2018 року, податок на прибуток склав 136 720 тис.грн. Таким чином, чистий прибуток компанiї за 9 мiсяцiв 2018 року складає 539 894 тис.грн. На формування загального фiнансового результату в основному вплинуло збiльшення по Слов’янськiй ТЕС реалiзацiї електричної енергiї на 612,122 млн.кВтг, тарифу на вiдпуск електричної енергiї без урахування iнвестицiйної складової на 4,94 коп/кВтг, що покращило загальнi фiнансовi показники на суму 325,6 млн.грн.
Живите своим умом!
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