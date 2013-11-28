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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:51

Основнi подiї звiтного перiоду:
Завдання з виробництва електроенергiї, основного продукту виробництва Товаритсва, виконане на 134,3% за рахунок збiльшення попиту через сприятливу кон'юктуру ринку.
Результатом дiяльностi за 9 мiсяцiв 2018 року до оподаткування є прибуток у сумi 676 614 тис.грн. Вiдповiдно до розрахованої декларацiї за 9 мiсяцiв 2018 року, податок на прибуток склав 136 720 тис.грн. Таким чином, чистий прибуток компанiї за 9 мiсяцiв 2018 року складає 539 894 тис.грн. На формування загального фiнансового результату в основному вплинуло збiльшення по Слов’янськiй ТЕС реалiзацiї електричної енергiї на 612,122 млн.кВтг, тарифу на вiдпуск електричної енергiї без урахування iнвестицiйної складової на 4,94 коп/кВтг, що покращило загальнi фiнансовi показники на суму 325,6 млн.грн.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:40

UNAF E3q18: +4,726 млрд.грн
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:19

Бюллетень средневзвешенных цен
Aукционных торгов по продаже нефти
на аукционе № 240Д, который состоялся 24 октября 2018 г.

1. Отчетные данные о приобретении нефти Покупателями
Количество Покупателей, заключивших соглашения

Средняя цена приобретения 1 тонны(с НДС), грн Изменение средней цены приобретения по сравнению с предыдущим аукционом, гривен Общий объем, приобретенной Покупателями продукции, тонн Общая стоимость, приобретенной Покупателями продукции
(с НДС)*, грн

20061,92 1035,81 125173,1 2511212718,35

2. Отчетные данные о приобретении газового конденсата Покупателями
Количество Покупателей, заключивших соглашения

Средняя цена приобретения 1 тонны(с НДС), грн Изменение средней цены приобретения по сравнению с предыдущим аукционом, гривен Общий объем, приобретенной Покупателями продукции, тонн
Общая стоимость, приобретенной Покупателями продукции

(с НДС)*, грн

21 071,24 1 032,56 699,7 14 743 546,63
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 23:25

Объемы и выручка за проданную нефть 2017-2018 гг

Зображення

Цена нефти на аукционах 2016-2018 гг
Зображення
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