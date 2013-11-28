Основнi подiї звiтного перiоду: Завдання з виробництва електроенергiї, основного продукту виробництва Товаритсва, виконане на 134,3% за рахунок збiльшення попиту через сприятливу кон'юктуру ринку. Результатом дiяльностi за 9 мiсяцiв 2018 року до оподаткування є прибуток у сумi 676 614 тис.грн. Вiдповiдно до розрахованої декларацiї за 9 мiсяцiв 2018 року, податок на прибуток склав 136 720 тис.грн. Таким чином, чистий прибуток компанiї за 9 мiсяцiв 2018 року складає 539 894 тис.грн. На формування загального фiнансового результату в основному вплинуло збiльшення по Слов’янськiй ТЕС реалiзацiї електричної енергiї на 612,122 млн.кВтг, тарифу на вiдпуск електричної енергiї без урахування iнвестицiйної складової на 4,94 коп/кВтг, що покращило загальнi фiнансовi показники на суму 325,6 млн.грн.
Бюллетень средневзвешенных цен Aукционных торгов по продаже нефти на аукционе № 240Д, который состоялся 24 октября 2018 г.
1. Отчетные данные о приобретении нефти Покупателями Количество Покупателей, заключивших соглашения
Средняя цена приобретения 1 тонны(с НДС), грн Изменение средней цены приобретения по сравнению с предыдущим аукционом, гривен Общий объем, приобретенной Покупателями продукции, тонн Общая стоимость, приобретенной Покупателями продукции (с НДС)*, грн
20061,92 1035,81 125173,1 2511212718,35
2. Отчетные данные о приобретении газового конденсата Покупателями Количество Покупателей, заключивших соглашения
Средняя цена приобретения 1 тонны(с НДС), грн Изменение средней цены приобретения по сравнению с предыдущим аукционом, гривен Общий объем, приобретенной Покупателями продукции, тонн Общая стоимость, приобретенной Покупателями продукции