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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:54
Re: Идеи: портфель
Они изменили годовую отчетность -17млрд грн но в первом мы видим старые данные -14 млрд
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:57
Vladimir1977
там пересматривали результаты 2017 года в сторону уменьшения прибыли, доначисляли резервы под списанную дебиторку
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:00
Re: Идеи: портфель
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А прибыль это за квартал или за 9 месяцев?
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:03
Re: Идеи: портфель
Да и Центренерго что в 3 квартале получил прибыль только 30 млн грн
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:30
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:21
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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