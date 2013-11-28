Устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) к Украине в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отложены до апреля 2019 года.
Как сообщалось, указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.
Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд. https://biz.censor.net.ua/n3094544