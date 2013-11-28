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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 16
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
6%
1
2.Продадуть за ~30 грн
13%
2
3.Реалізують десь за 25 грн
13%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
25%
4
5.Заявок не буде
13%
2
6.Перенесуть на невизначений термін
31%
5
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:54

Re: Идеи: портфель

Они изменили годовую отчетность -17млрд грн но в первом мы видим старые данные -14 млрд
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:57

Vladimir1977
там пересматривали результаты 2017 года в сторону уменьшения прибыли, доначисляли резервы под списанную дебиторку

https://www.ukrnafta.com/regulyarna-ric ... korigovana)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:00

Re: Идеи: портфель

Нет страницы
А прибыль это за квартал или за 9 месяцев?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:03

Re: Идеи: портфель

Да и Центренерго что в 3 квартале получил прибыль только 30 млн грн
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:30

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:21

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:39

Устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) к Украине в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отложены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд.
https://biz.censor.net.ua/n3094544
Живите своим умом!
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