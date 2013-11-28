Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:06

Опрос сеен не до конца продуманный. Проголосовал за 35, но если было бы 35+ то был бы там мой голос...

З.Ы. Ну не верю я в такой рост расходов из-за коррупционных схем ... разве что все заборы перекрасили в жёлто-синие цвета..)))

Хотя, даже если перекрасили - не верю!!)))

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."