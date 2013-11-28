Устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) к Украине в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отложены до апреля 2019 года.
Как сообщалось, указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.
Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,4 млрд. https://biz.censor.net.ua/n3094544
zzzzzz написав:Устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) к Украине в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отложены до апреля 2019 года.
Як відмити сотні мільйонів — досвід Мін’юсту, або Петренко, Саєнко, Харенко і партнери ... Прискіпливий аналіз трудових подвигів фірми «Петренко і партнери», вибачте, Міністерства юстиції України, свідчить, що, за найобережнішими підрахунками, тільки під час «ведення» однієї-єдиної судової справи №SCC V 2015/092 у Стокгольмському арбітражі було завдано збитків державі на суму 446 245 650,22 грн!
Опрос сеен не до конца продуманный. Проголосовал за 35, но если было бы 35+ то был бы там мой голос... З.Ы. Ну не верю я в такой рост расходов из-за коррупционных схем ... разве что все заборы перекрасили в жёлто-синие цвета..))) Хотя, даже если перекрасили - не верю!!)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 Так суть опроса в прогнозированых ожиданиях - как будут в будущем развиваться события вокруг Центра.А реальная финансово-економическая ситуация в Центре - сейчас очень дорогостоящая инсайдерская информация, которой владеют очень узкий круг лиц. А форумчане соревнуются только в наиболее адекватном умении прогнозировать 13 декабря. Так что опрос это только арифметическая лотерея.