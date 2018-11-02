“Донбассэнерго” объявило тендер на реконструкцию блока ТЭС за 21 млрд гривен
Славянская ТЭС ПАО “Донбассэнерго” объявила тендер на реконструкцию энергоблока станции №6 с разделением на энергоблоки №6б и №6а ожидаемой стоимостью 21,27 млрд грн (без НДС). Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.
Согласно тендерной документации, реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС будет выполнена путем строительства двух энергоблоков: №6б и №6а, установленной электрической мощностью не менее 330 МВт каждый после демонтажа энергоблока №6.
“Реализация этого проекта отвечает Энергетической стратегии развития Украины до 2030 года и приоритетной задаче государственной политики в сфере энергетической безопасности Украины. Вышеуказанный проект также включены в раздел II “Первоочередные проекты теплоэлектростанций. Проекты, которые реализуются за счет механизма начисления инвестиционной составляющей”, — сказано в описании проекта.
Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 30 ноября, сроком окончания работ — 2 сентября 2024 года.
Участники тендера должны подтвердить наличие сотрудников необходимой квалификации, которые имеют соответствующие знания и опыт, а также подать документы, подтверждающие исполнение аналогичных договоров. Кроме того, нужно подать письмо от производителя котлов ЦКШ.
При этом в случае победы участник должен обеспечить кредитное финансирование на сумму не менее 85% стоимости проекта на срок не менее 15 лет.