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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2219222022212222

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.1 5 27
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
15%
4
2.Продадуть за ~30 грн
11%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
7%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
5
5.Заявок не буде
11%
3
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
10
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:44

ПФТС — итоги торгов (за 02.11.18)

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:15

“Донбассэнерго” объявило тендер на реконструкцию блока ТЭС за 21 млрд гривен

Славянская ТЭС ПАО “Донбассэнерго” объявила тендер на реконструкцию энергоблока станции №6 с разделением на энергоблоки №6б и №6а ожидаемой стоимостью 21,27 млрд грн (без НДС). Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Согласно тендерной документации, реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС будет выполнена путем строительства двух энергоблоков: №6б и №6а, установленной электрической мощностью не менее 330 МВт каждый после демонтажа энергоблока №6.

“Реализация этого проекта отвечает Энергетической стратегии развития Украины до 2030 года и приоритетной задаче государственной политики в сфере энергетической безопасности Украины. Вышеуказанный проект также включены в раздел II “Первоочередные проекты теплоэлектростанций. Проекты, которые реализуются за счет механизма начисления инвестиционной составляющей”, — сказано в описании проекта.

Конечным сроком подачи тендерных предложений установлено 30 ноября, сроком окончания работ — 2 сентября 2024 года.

Участники тендера должны подтвердить наличие сотрудников необходимой квалификации, которые имеют соответствующие знания и опыт, а также подать документы, подтверждающие исполнение аналогичных договоров. Кроме того, нужно подать письмо от производителя котлов ЦКШ.

При этом в случае победы участник должен обеспечить кредитное финансирование на сумму не менее 85% стоимости проекта на срок не менее 15 лет.
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:20

Среднесуточная добыча «Укрнафты» также повысилась в октябре, по отношению к предыдущему месяцу — с 3,005 млн куб. м/сутки до 3,09 млн куб. м/сутки.

http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... yad/234496
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:20

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 17:28

  zzzzzz написав:
Среднесуточная добыча «Укрнафты» также повысилась в октябре, по отношению к предыдущему месяцу — с 3,005 млн куб. м/сутки до 3,09 млн куб. м/сутки.

http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... yad/234496

в октябре 31 день, в сентябре 30, так что среднесуточная упала
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 19:36

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:
Среднесуточная добыча «Укрнафты» также повысилась в октябре, по отношению к предыдущему месяцу — с 3,005 млн куб. м/сутки до 3,09 млн куб. м/сутки.

http://enkorr.com.ua/a/news/Dobicha_gaz ... yad/234496

в октябре 31 день, в сентябре 30, так что среднесуточная упала


Виталик, среднесуточная добыча это добыча за месяц/ кол-во дней в месяце
Она вообще не влияет на кол-во дней.

А вообще УТГ дает ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДОБЫЧЕ ЗА СУТКИ
http://utg.ua/utg/business-info/live.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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