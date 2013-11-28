zzzzzz
Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26
zzzzzz
Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток
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