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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 31
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
13%
4
2.Продадуть за ~30 грн
10%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
6%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
6
5.Заявок не буде
13%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
39%
12
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26

zzzzzz
Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:19

  zzzzzz написав:GTS
ДОЕН 35 , ОГО :shock: , святой Роттердам :mrgreen:
Так и до максимума в 50 можно дойти ))) Главное чтобы потом было кому его продавать )))

Объёмы мизерные. Сложно будет кому-то продавать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:26

О , покращення прилетело

Тарас Козак
55 мин. ·
Help!!!

Чергова неадекватна дія ”правоохоронної” системи нищить бізнес Інвестиційної Групи «УНІВЕР» з торгівлі цінними паперами, зокрема по залученню до бюджету коштів громадян та бізнесу.

Щойно Служба Безпеки України наклала арешт на банківський рахунок компанії «УНІВЕР-Капітал», через який проводяться розрахунки за угодами клієнтів по купівлі/продажу цінних паперів, зокрема, погашення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Мотивація арешту - у ”погонів” є підозри, що один з клієнтів компанії міг відмивати злочинні кошти. Хоча ніякого рішення по визнанню коштів злочинними немає (а таке рішення є обов‘язковою умовою для звинувачення у відмиванні, правда ж, п. Генеральний прокурор Юрій Луценко?). На диво, і прокурор, і слідчий суддя закрили на це очі!

Через заарештований рахунок проводяться розрахунки угод сотень наших клієнтів - юридичних осіб. Арешт всього рахунку за суттю подібний на арешт всього кореспондентського рахунку банку при підозрі до коштів одного з клієнтів банку. Волаюча економічна безграмотність слідчих може паралізувати всю діяльність компанії!

Безпідставний тиск на нашу інвестиційну групу посилюється. Обшуки вдома у працівників, обшуки в офісі, вилучення кількох тисяч оригіналів документів, арешт рахунків компанії! І при цьому - жоднох реальних звинувачень! Пане Президенте Петро Порошенко, Ви ще говорите про покращення інвестиційного клімату?

Ганьба злочинцям в погонах!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:20

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 285
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Подякував: 43 раз.
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  #<1 ... 2220222122222223
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