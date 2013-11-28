zzzzzz Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток
Чергова неадекватна дія ”правоохоронної” системи нищить бізнес Інвестиційної Групи «УНІВЕР» з торгівлі цінними паперами, зокрема по залученню до бюджету коштів громадян та бізнесу.
Щойно Служба Безпеки України наклала арешт на банківський рахунок компанії «УНІВЕР-Капітал», через який проводяться розрахунки за угодами клієнтів по купівлі/продажу цінних паперів, зокрема, погашення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).
Мотивація арешту - у ”погонів” є підозри, що один з клієнтів компанії міг відмивати злочинні кошти. Хоча ніякого рішення по визнанню коштів злочинними немає (а таке рішення є обов‘язковою умовою для звинувачення у відмиванні, правда ж, п. Генеральний прокурор Юрій Луценко?). На диво, і прокурор, і слідчий суддя закрили на це очі!
Через заарештований рахунок проводяться розрахунки угод сотень наших клієнтів - юридичних осіб. Арешт всього рахунку за суттю подібний на арешт всього кореспондентського рахунку банку при підозрі до коштів одного з клієнтів банку. Волаюча економічна безграмотність слідчих може паралізувати всю діяльність компанії!
Безпідставний тиск на нашу інвестиційну групу посилюється. Обшуки вдома у працівників, обшуки в офісі, вилучення кількох тисяч оригіналів документів, арешт рахунків компанії! І при цьому - жоднох реальних звинувачень! Пане Президенте Петро Порошенко, Ви ще говорите про покращення інвестиційного клімату?
Капітальні вкладення за 9 місяців 2018 року становили 611,1 млн грн, що є незначним збільшенням проти показника аналогічного періоду минулого року – 608 млн грн. То есть вы понимаете что с учетом инфляции в 9% инвестиции даже упали в реальном выражении
Тарас Козак 1 мин. · Нова інформація по справі «УНІВЕРу»
Станом на 14:00 рахунок не арештований! Проводимо всі операції!
Компанії Інвестиційної Групи «УНІВЕР», як завжди, чітко і вчасно виконують всі клієнтські розпорядження та свої договірні зобов‘язання перед клієнтами. При цьому ми не розкривали, і не будемо розкривати конфіденційну інформацію про клієнтів та їхні операції за незаконними запитами будь-якого органу.
Хочу подякувати всім за підтримку, як мене особисто, так і нашого бізнесу. Мабуть, ваша реакція зупинила каток ”правоохоронної” системи. Виконати чиєсь замовлення по дискредитації ІГ «УНІВЕР» не вдалося. Можливо саме із-за публічності нашої позиції.
Але я на цьому не зупинюся. Буду всіми своїми силами і можливостями працювати над знищенням корумпованої мєнтовсько-прокурорсько-судової системи, основними завданнями якої є залякування, рейдерство, здирництво. Розумію, що боротьба нерівна. У Системи є репресивні важелі, якими вона користується в своїх незаконних інтересах.
Ніякий фондовий ринок в таких умовах існувати не може. Репутація є чи не найважливішою складовою будь-якого бренду в цьому бізнесі. Це розуміють і корумповані ”правоохоронці”. Поки не буде жорсткого покарання ”бандитів у погонах” за нанесення репутаційних збитків, про сприятливий інвестиційний клімат в Україні можна лише мріяти.