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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 31
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
13%
4
2.Продадуть за ~30 грн
10%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
6%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
6
5.Заявок не буде
13%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
39%
12
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26

zzzzzz
Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:19

  zzzzzz написав:GTS
ДОЕН 35 , ОГО :shock: , святой Роттердам :mrgreen:
Так и до максимума в 50 можно дойти ))) Главное чтобы потом было кому его продавать )))

Объёмы мизерные. Сложно будет кому-то продавать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:26

О , покращення прилетело

Тарас Козак
55 мин. ·
Help!!!

Чергова неадекватна дія ”правоохоронної” системи нищить бізнес Інвестиційної Групи «УНІВЕР» з торгівлі цінними паперами, зокрема по залученню до бюджету коштів громадян та бізнесу.

Щойно Служба Безпеки України наклала арешт на банківський рахунок компанії «УНІВЕР-Капітал», через який проводяться розрахунки за угодами клієнтів по купівлі/продажу цінних паперів, зокрема, погашення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Мотивація арешту - у ”погонів” є підозри, що один з клієнтів компанії міг відмивати злочинні кошти. Хоча ніякого рішення по визнанню коштів злочинними немає (а таке рішення є обов‘язковою умовою для звинувачення у відмиванні, правда ж, п. Генеральний прокурор Юрій Луценко?). На диво, і прокурор, і слідчий суддя закрили на це очі!

Через заарештований рахунок проводяться розрахунки угод сотень наших клієнтів - юридичних осіб. Арешт всього рахунку за суттю подібний на арешт всього кореспондентського рахунку банку при підозрі до коштів одного з клієнтів банку. Волаюча економічна безграмотність слідчих може паралізувати всю діяльність компанії!

Безпідставний тиск на нашу інвестиційну групу посилюється. Обшуки вдома у працівників, обшуки в офісі, вилучення кількох тисяч оригіналів документів, арешт рахунків компанії! І при цьому - жоднох реальних звинувачень! Пане Президенте Петро Порошенко, Ви ще говорите про покращення інвестиційного клімату?

Ганьба злочинцям в погонах!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:20

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:03

Капітальні вкладення за 9 місяців 2018 року становили 611,1 млн грн, що є незначним збільшенням проти показника аналогічного періоду минулого року – 608 млн грн. То есть вы понимаете что с учетом инфляции в 9% инвестиции даже упали в реальном выражении

https://www.ukrnafta.com/rezultati-komp ... -2018-roku
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:29

Тарас Козак
1 мин. ·
Нова інформація по справі «УНІВЕРу»

Станом на 14:00 рахунок не арештований! Проводимо всі операції!

Компанії Інвестиційної Групи «УНІВЕР», як завжди, чітко і вчасно виконують всі клієнтські розпорядження та свої договірні зобов‘язання перед клієнтами. При цьому ми не розкривали, і не будемо розкривати конфіденційну інформацію про клієнтів та їхні операції за незаконними запитами будь-якого органу.

Хочу подякувати всім за підтримку, як мене особисто, так і нашого бізнесу. Мабуть, ваша реакція зупинила каток ”правоохоронної” системи. Виконати чиєсь замовлення по дискредитації ІГ «УНІВЕР» не вдалося. Можливо саме із-за публічності нашої позиції.

Але я на цьому не зупинюся. Буду всіми своїми силами і можливостями працювати над знищенням корумпованої мєнтовсько-прокурорсько-судової системи, основними завданнями якої є залякування, рейдерство, здирництво. Розумію, що боротьба нерівна. У Системи є репресивні важелі, якими вона користується в своїх незаконних інтересах.

Ніякий фондовий ринок в таких умовах існувати не може. Репутація є чи не найважливішою складовою будь-якого бренду в цьому бізнесі. Це розуміють і корумповані ”правоохоронці”. Поки не буде жорсткого покарання ”бандитів у погонах” за нанесення репутаційних збитків, про сприятливий інвестиційний клімат в Україні можна лише мріяти.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:48

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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