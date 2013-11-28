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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 31
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
13%
4
2.Продадуть за ~30 грн
10%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
6%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
6
5.Заявок не буде
13%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
39%
12
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:26

zzzzzz
Продать будет кому, не переживайте (см.DNEN). Схема таже. Реалии либанона говорят - 25% по приватизации это уже неликвид (особенно Донбасс). Цена по сквизу будет самая Справедливая. Только друзья хромого,сейчас, поТарабанят недорынок чуток :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:19

  zzzzzz написав:GTS
ДОЕН 35 , ОГО :shock: , святой Роттердам :mrgreen:
Так и до максимума в 50 можно дойти ))) Главное чтобы потом было кому его продавать )))

Объёмы мизерные. Сложно будет кому-то продавать.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:26

О , покращення прилетело

Тарас Козак
55 мин. ·
Help!!!

Чергова неадекватна дія ”правоохоронної” системи нищить бізнес Інвестиційної Групи «УНІВЕР» з торгівлі цінними паперами, зокрема по залученню до бюджету коштів громадян та бізнесу.

Щойно Служба Безпеки України наклала арешт на банківський рахунок компанії «УНІВЕР-Капітал», через який проводяться розрахунки за угодами клієнтів по купівлі/продажу цінних паперів, зокрема, погашення ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики).

Мотивація арешту - у ”погонів” є підозри, що один з клієнтів компанії міг відмивати злочинні кошти. Хоча ніякого рішення по визнанню коштів злочинними немає (а таке рішення є обов‘язковою умовою для звинувачення у відмиванні, правда ж, п. Генеральний прокурор Юрій Луценко?). На диво, і прокурор, і слідчий суддя закрили на це очі!

Через заарештований рахунок проводяться розрахунки угод сотень наших клієнтів - юридичних осіб. Арешт всього рахунку за суттю подібний на арешт всього кореспондентського рахунку банку при підозрі до коштів одного з клієнтів банку. Волаюча економічна безграмотність слідчих може паралізувати всю діяльність компанії!

Безпідставний тиск на нашу інвестиційну групу посилюється. Обшуки вдома у працівників, обшуки в офісі, вилучення кількох тисяч оригіналів документів, арешт рахунків компанії! І при цьому - жоднох реальних звинувачень! Пане Президенте Петро Порошенко, Ви ще говорите про покращення інвестиційного клімату?

Ганьба злочинцям в погонах!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:20

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:03

Капітальні вкладення за 9 місяців 2018 року становили 611,1 млн грн, що є незначним збільшенням проти показника аналогічного періоду минулого року – 608 млн грн. То есть вы понимаете что с учетом инфляции в 9% инвестиции даже упали в реальном выражении

https://www.ukrnafta.com/rezultati-komp ... -2018-roku
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:29

Тарас Козак
1 мин. ·
Нова інформація по справі «УНІВЕРу»

Станом на 14:00 рахунок не арештований! Проводимо всі операції!

Компанії Інвестиційної Групи «УНІВЕР», як завжди, чітко і вчасно виконують всі клієнтські розпорядження та свої договірні зобов‘язання перед клієнтами. При цьому ми не розкривали, і не будемо розкривати конфіденційну інформацію про клієнтів та їхні операції за незаконними запитами будь-якого органу.

Хочу подякувати всім за підтримку, як мене особисто, так і нашого бізнесу. Мабуть, ваша реакція зупинила каток ”правоохоронної” системи. Виконати чиєсь замовлення по дискредитації ІГ «УНІВЕР» не вдалося. Можливо саме із-за публічності нашої позиції.

Але я на цьому не зупинюся. Буду всіми своїми силами і можливостями працювати над знищенням корумпованої мєнтовсько-прокурорсько-судової системи, основними завданнями якої є залякування, рейдерство, здирництво. Розумію, що боротьба нерівна. У Системи є репресивні важелі, якими вона користується в своїх незаконних інтересах.

Ніякий фондовий ринок в таких умовах існувати не може. Репутація є чи не найважливішою складовою будь-якого бренду в цьому бізнесі. Це розуміють і корумповані ”правоохоронці”. Поки не буде жорсткого покарання ”бандитів у погонах” за нанесення репутаційних збитків, про сприятливий інвестиційний клімат в Україні можна лише мріяти.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:48

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:21

   с форума УБы...
Алексей Сухоруков

Добрый день!

Прошу прощение за столь нескорый ответ.
Отмены санкций мы не ждём и никогда не ждали. Мы предлагали соответствующим органам установить срок введения этих санкций такой, который позволил бы минимизировать последствия для конечных инвесторов. В ответ пришли формальные отписки.

Мы пока не можем назвать сроки возобновления рынка заявок.
Новая торговая система находится в фазе активного внутреннего тестирования.
Очень надеюсь, что до конца этого года сможем выйти на внешнее тестирование и озвучить сроки внедрения.

Со срочным рынком тяжелее. За фьючерсы сможем взяться только после восстановления рынка заявок по ценным бумагам.
Сроки по срочному рынку сможем озвучить скорей всего не раньше следующего года.

С уважением,
AS
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:44

user412
Печалька, как бы ждем у моря погоды. Очень мало шансов, что УБ востановится в год выборов. :(
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:09

Хтось дивився чи конкуренти (ПФТС, Перспектива) розширились за рахунок УБ?
+50грн !
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greenozon
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