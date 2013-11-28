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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 31
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
13%
4
2.Продадуть за ~30 грн
10%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
6%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
6
5.Заявок не буде
13%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
39%
12
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:38

  greenozon написав:Хтось дивився чи конкуренти (ПФТС, Перспектива) розширились за рахунок УБ?

На ПФТС "перетекли" объёмы по акциям, которые были на УБ (если вы об этом).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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