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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:38
greenozon написав:
Хтось дивився чи конкуренти (ПФТС, Перспектива) розширились за рахунок УБ?
На ПФТС "перетекли" объёмы по акциям, которые были на УБ (если вы об этом).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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