На ПФТС "перетекли" объёмы по акциям, которые были на УБ (если вы об этом).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:38
На ПФТС "перетекли" объёмы по акциям, которые были на УБ (если вы об этом).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:25
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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