Накопленная задолженность ПАО "Укрнафта" перед государственным бюджетом в январе-июне 2018 года возросла с 26,9 млрд грн до 27,9 млрд грн. Об этом сообщается в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций "Нафтогаза Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нафтогаз" также указывает на ограниченную возможность "Укрнафты" взыскать дебиторскую задолженность и предоплату поставщикам, суммарный размер которой в первом полугодии 2018 году увеличился с 22,53 млрд грн до 23,36 млрд грн.
Как отмечается в документе, по состоянию на 30 июня 2018 года "Укрнафта" имела отрицательный оборотный капитал.
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"Нафтогаз" указывает, что налоговая задолженность "Укрнафты", в основном, состоит из невыплаченных налоговых обязательств, относящихся к 2014 и 2015 годам. В качестве обеспечения налоговой задолженности компании налоговые органы взяли некоторые активы "Укрнафты" в налоговый залог, фактически запретив распоряжаться ими без согласия налоговых органов, и в настоящее время эти действия фискалов частично оспариваются в судах.
"Помимо того, украинские налоговые органы подали несколько судебных исков о взыскании налоговой задолженности и о приостановлении долговых операций "Укрнафты". Судебные разбирательства ведутся в административных судах различных инстанций", – указано в документе "Нафтогаза". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096091
Накопленная задолженность ПАО "Укрнафта" перед государственным бюджетом в январе-июне 2018 года возросла с 26,9 млрд грн до 27,9 млрд грн. Об этом сообщается в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций "Нафтогаза Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нафтогаз" также указывает на ограниченную возможность "Укрнафты" взыскать дебиторскую задолженность и предоплату поставщикам, суммарный размер которой в первом полугодии 2018 году увеличился с 22,53 млрд грн до 23,36 млрд грн.
Как отмечается в документе, по состоянию на 30 июня 2018 года "Укрнафта" имела отрицательный оборотный капитал.
Читайте также: "Нафтогаз" оценил свои запасы природного газа в 300 миллиардов кубометров
"Нафтогаз" указывает, что налоговая задолженность "Укрнафты", в основном, состоит из невыплаченных налоговых обязательств, относящихся к 2014 и 2015 годам. В качестве обеспечения налоговой задолженности компании налоговые органы взяли некоторые активы "Укрнафты" в налоговый залог, фактически запретив распоряжаться ими без согласия налоговых органов, и в настоящее время эти действия фискалов частично оспариваются в судах.
"Помимо того, украинские налоговые органы подали несколько судебных исков о взыскании налоговой задолженности и о приостановлении долговых операций "Укрнафты". Судебные разбирательства ведутся в административных судах различных инстанций", – указано в документе "Нафтогаза". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3096091
Zzzzz , а почему это вырезал ? Как сообщалось, "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года увеличила чистую прибыль в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 4 млрд 725,968 млн грн. Ее чистый доход возрос на 35,8% – до 27 млрд 54,001 млн грн. В январе-сентябре 2018 года "Укрнафта" реализовала 1 млн 93,4 тыс. тонн нефти с конденсатом на 15 млрд 134,68 млн грн, 291 млн кубометров природного газа на 2 млрд 218,975 млн грн, 258,9 тыс. тонн нефтепродуктов на 7 млрд 193,398 млн грн, а также другую продукцию (удобрения, азотные соединения, сжиженный газ и другое) – на 2 млрд 506,948 млн грн. Согласно отчету за девять месяцев 2018 года, просроченный налоговый долг компании на 30 сентября 2018 года составил 10,4 млрд грн. За девять месяцев "Укрнафта" выплатила налоги на 11,6 млрд грн, включая 1,1 млрд грн налогового долга. . Продал всю нафту ? Откупай пока не по 200