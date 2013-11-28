Додано: Суб 10 лис, 2018 11:08

reestr

После закрытия УБ с акциями ни одной сделки не проводил.

Про прибыль ничего не написал т.к. ранее уже писали и я в том числе , что-бы не повторяться запостил только то чего не было ранее.

Ну я же не виноват что НАК такое пишет в проспекте эмиссии евробондов.

У меня нафты в портфеле самая большая доля , но я стараюсь быть объективным , публиковать не только позитивные новости но и негатив.



Я помню наше общение где ты утверждал что прибыль может до 5 млрд )) я с тобой не спорил ))

Плохо что Днепразот опять начал аммиак выпускать. Официальная версия газ продает Укрнафтобуриння ( контракты засекречены)

К сожалению есть версия что Укранфта продает дешево газ Укрнафтобуринню , а последний ДнепрАзоту

Живите своим умом!