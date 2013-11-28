На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:37
На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:02
Смотря сколько считать ?
По данным Укрнафты на конец 3 квартала долг был 10,7 млрд.
По данным НАКа на конец второго квартала долг 27,9 млрд.
Пеню никто списывать не будет. Во всяком случае сейчас никто на себя такую ответственность не возьмет.Эту проблему тупо консервируют как евробляхи.
Живите своим умом!
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