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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.3 5 31
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
13%
4
2.Продадуть за ~30 грн
10%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
6%
2
4.Віддадуть за стартову ціну
19%
6
5.Заявок не буде
13%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
39%
12
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:37

На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:02

  user412 написав:На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..



Смотря сколько считать ?
По данным Укрнафты на конец 3 квартала долг был 10,7 млрд.
По данным НАКа на конец второго квартала долг 27,9 млрд.

Пеню никто списывать не будет. Во всяком случае сейчас никто на себя такую ответственность не возьмет.Эту проблему тупо консервируют как евробляхи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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