На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:37
На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Суб 10 лис, 2018 17:02
Смотря сколько считать ?
По данным Укрнафты на конец 3 квартала долг был 10,7 млрд.
По данным НАКа на конец второго квартала долг 27,9 млрд.
Пеню никто списывать не будет. Во всяком случае сейчас никто на себя такую ответственность не возьмет.Эту проблему тупо консервируют как евробляхи.
Живите своим умом!
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:42
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Пон 12 лис, 2018 18:47
кто из брокеров дает доступ? есть у кого инфа?
желательно через какой-нибудь терминал...
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:01
Напрямую никто !
Живите своим умом!
Додано: Пон 12 лис, 2018 19:18
За 1 полугодие прирост был 69% , таким образом по итогам следующих 4 месяцев рост ускорился.
Плохо что не производят пассажирские вагоны. 1 пас.вагон = 23 грузовым вагонам ( по выручке )
Договора на поставку были подписаны 31 августа , честно говоря я ожидал что в сентябре-октябре начнется производство ( хотя может производство идет, но нет готовых вагонов )
Живите своим умом!
|