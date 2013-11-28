На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами. Но остается риск, что ее раздерибанят..
user412 написав:На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами. Но остается риск, что ее раздерибанят..
Смотря сколько считать ? По данным Укрнафты на конец 3 квартала долг был 10,7 млрд. По данным НАКа на конец второго квартала долг 27,9 млрд.
Пеню никто списывать не будет. Во всяком случае сейчас никто на себя такую ответственность не возьмет.Эту проблему тупо консервируют как евробляхи.
За 1 полугодие прирост был 69% , таким образом по итогам следующих 4 месяцев рост ускорился. Плохо что не производят пассажирские вагоны. 1 пас.вагон = 23 грузовым вагонам ( по выручке ) Договора на поставку были подписаны 31 августа , честно говоря я ожидал что в сентябре-октябре начнется производство ( хотя может производство идет, но нет готовых вагонов )
zzzzzz написав:За 1 полугодие прирост был 69% , таким образом по итогам следующих 4 месяцев рост ускорился. Плохо что не производят пассажирские вагоны. 1 пас.вагон = 23 грузовым вагонам ( по выручке ) Договора на поставку были подписаны 31 августа , честно говоря я ожидал что в сентябре-октябре начнется производство ( хотя может производство идет, но нет готовых вагонов )
а основной потребитель Крюковки не дотянул в этом году до прошлогодних показателей.. выручка и прибыль есть, а средснесуточная погрузка хуже..