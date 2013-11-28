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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 34
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
12%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
12%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
21%
7
5.Заявок не буде
12%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
35%
12
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:37

На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 17:02

  user412 написав:На момент Укрнафта получается настолько прибыльной, что может легко отдать налоговый долг, даже несмотря на то, что из нее продолжают выводить деньги нерыночными методами.
Но остается риск, что ее раздерибанят..



Смотря сколько считать ?
По данным Укрнафты на конец 3 квартала долг был 10,7 млрд.
По данным НАКа на конец второго квартала долг 27,9 млрд.

Пеню никто списывать не будет. Во всяком случае сейчас никто на себя такую ответственность не возьмет.Эту проблему тупо консервируют как евробляхи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:42

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:44

а Укрнафточка подрастает помаленьку..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:47

  reestr написав:
  user412 написав:
  GTS написав:На ПФТС "перетекли" объёмы по акциям, которые были на УБ (если вы об этом).

Рынок заявок на ПФТС живой?
Кто-нибудь из брокеров физикам инет-торговлю дает?

Рынок заявок худо бедно существует. Прямого доступа нет, у пфтс нет соответствующего шлюза , можно чз брокера выставлять заявки

кто из брокеров дает доступ? есть у кого инфа?
желательно через какой-нибудь терминал...
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:01

  user412 написав:кто из брокеров дает доступ? есть у кого инфа?
желательно через какой-нибудь терминал...

Напрямую никто !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 19:18

Крюковский вагоностроительный завод в январе-октябре, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 86% или на 1362 вагонов - до 2946 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-октябре 2018 года завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 35 пассажирских вагонов.

https://kg.ua/news/kryukovskiy-vagonost ... nyy-rekord

За 1 полугодие прирост был 69% , таким образом по итогам следующих 4 месяцев рост ускорился.
Плохо что не производят пассажирские вагоны. 1 пас.вагон = 23 грузовым вагонам ( по выручке )
Договора на поставку были подписаны 31 августа , честно говоря я ожидал что в сентябре-октябре начнется производство ( хотя может производство идет, но нет готовых вагонов )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 21:34

  zzzzzz написав:За 1 полугодие прирост был 69% , таким образом по итогам следующих 4 месяцев рост ускорился.
Плохо что не производят пассажирские вагоны. 1 пас.вагон = 23 грузовым вагонам ( по выручке )
Договора на поставку были подписаны 31 августа , честно говоря я ожидал что в сентябре-октябре начнется производство ( хотя может производство идет, но нет готовых вагонов )

а основной потребитель Крюковки не дотянул в этом году до прошлогодних показателей..
выручка и прибыль есть, а средснесуточная погрузка хуже..
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user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:37

user412
А кто основной потребитель ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:22

  zzzzzz написав:user412
А кто основной потребитель ?

Укрзалізниця. :)
reestr
 
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