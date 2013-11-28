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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 34
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
12%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
12%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
21%
7
5.Заявок не буде
12%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
35%
12
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:43

ВАVL откровенный загон несопоставимый с рынком :mrgreen:
Процентные расходы, просто умиляют. Привлечение под 3-4% , и кредитование под 20%. Если, со ставкой по кредитованию еще можно согласиться, то по ресурсам, какой-то очевидный схематоз для последующей прибыли и вывода капитала. Капитализация эмитента, по сумме, скоро кредитный портфель проглотит.Тарабараба ..., дракон меня за ногу )))
  zzzzzz написав:user412
А кто основной потребитель ?

Метрополитен города Бердянска :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:15

  reestr написав:
  zzzzzz написав:user412
А кто основной потребитель ?

Укрзалізниця. :)


В этом году УЗ тендеры на грузовые вагоны не проводила. ЕБРР дал деньги и сам проводил закупки вагонов, у кого ЕБРР покупал вагоны официально не известно, информация закрытая. УЗ активно сама стала строить грузовые вагоны на своих заводах.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:44

  user412 написав:желательно через какой-нибудь терминал...

Физики могут заказать только просмотровый терминал напрямую у ПФТС за 200 грн. в месяц.

http://pfts.ua/trade-info/trade-information/pfts-online
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:09

Нефть -4%
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12

  zzzzzz написав:Нефть -4%

жесть как падает..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:39

  user412 написав:
  zzzzzz написав:Нефть -4%

жесть как падает..


Уже -6%

Просто Трамп "попросил" ОПЕК не снижать объемы добычи. Ранее саудиты анонсировали на декабрь встречу стран членов ОПЕК с предложением обсуждения снижения добычи.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:52

выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:03

  Yuri_T написав:выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?

Юра, а что прибыль Юнафа сильно зависит от мировых цен ? :mrgreen:
Какая будет прибыль решают в другом месте ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:22

  zzzzzz написав:Уже -6%

А тем временем кое кто на дивы с авала проабгрейдил тойоту ))

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