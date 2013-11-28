Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:43
ВАVL откровенный загон несопоставимый с рынком
Процентные расходы, просто умиляют. Привлечение под 3-4% , и кредитование под 20%. Если, со ставкой по кредитованию еще можно согласиться, то по ресурсам, какой-то очевидный схематоз для последующей прибыли и вывода капитала. Капитализация эмитента, по сумме, скоро кредитный портфель проглотит.Тарабараба ..., дракон меня за ногу )))
zzzzzz написав: user412
А кто основной потребитель ?
Метрополитен города Бердянска
paolot
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:15
reestr написав: zzzzzz написав: user412
А кто основной потребитель ?
Укрзалізниця.
В этом году УЗ тендеры на грузовые вагоны не проводила. ЕБРР дал деньги и сам проводил закупки вагонов, у кого ЕБРР покупал вагоны официально не известно, информация закрытая. УЗ активно сама стала строить грузовые вагоны на своих заводах.
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zzzzzz
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Додано: Вів 13 лис, 2018 12:44
user412 написав:
желательно через какой-нибудь терминал...
Физики могут заказать только просмотровый терминал напрямую у ПФТС за 200 грн. в месяц.
http://pfts.ua/trade-info/trade-information/pfts-online
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Вів 13 лис, 2018 17:47
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Вів 13 лис, 2018 20:09
Нефть -4%
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zzzzzz
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:12
zzzzzz написав:
Нефть -4%
жесть как падает..
Кризис близко! (январь 2018)
user412
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:39
user412 написав: zzzzzz написав:
Нефть -4%
жесть как падает..
Уже -6%
Просто Трамп "попросил" ОПЕК не снижать объемы добычи. Ранее саудиты анонсировали на декабрь встречу стран членов ОПЕК с предложением обсуждения снижения добычи.
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zzzzzz
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Додано: Вів 13 лис, 2018 21:52
выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 13 лис, 2018 22:03
Yuri_T написав:
выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?
Юра, а что прибыль Юнафа сильно зависит от мировых цен ?
Какая будет прибыль решают в другом месте ))
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zzzzzz
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