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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:35
St/2
а где тойота-то?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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