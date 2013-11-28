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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2224222522262227

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 34
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
12%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
12%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
21%
7
5.Заявок не буде
12%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
35%
12
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:35

St/2
а где тойота-то? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:05

  Yuri_T написав:выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?

WTI "рано Петька, рано ..." (с) :mrgreen: ниже 50$, :roll: то уже очевидно, да. Высокая вероятность "рикошета" от уровня 50-52$.
Вообще, коллеги правильно заметили - связь и корреляция между тикерами Unaf и Urals стремится к нулю )))
paolot
 
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