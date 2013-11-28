St/2
а где тойота-то?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 13 лис, 2018 23:35
St/2
а где тойота-то?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 14 лис, 2018 02:05
WTI "рано Петька, рано ..." (с) ниже 50$, то уже очевидно, да. Высокая вероятность "рикошета" от уровня 50-52$.
Вообще, коллеги правильно заметили - связь и корреляция между тикерами Unaf и Urals стремится к нулю )))
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