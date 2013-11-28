Yuri_T написав:выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?
WTI "рано Петька, рано ..." (с) ниже 50$, то уже очевидно, да. Высокая вероятность "рикошета" от уровня 50-52$. Вообще, коллеги правильно заметили - связь и корреляция между тикерами Unaf и Urals стремится к нулю )))
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2018 года получил $48 млн чистого убытка по сравнению с $41 млн чистой прибыли в июле-сентябре 2017 года из-за негативных курсовых разниц.
Согласно неаудированной квартальной финансовой отчетности холдинга, его выручка в третьем квартале увеличилась на 19% - до $422 млн, EBITDA снизилась на 6% - до $99 млн, операционная – на 17%, до $71 млн.
Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка составила $275 млн, что составляет 62% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $212 млн, или 57% от общей выручки), операционная маржа составила 16%.
В целом за девять месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44% - до $142 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 17% - до $1 млрд 136 млн. Экспортная выручка составила $660 млн, что составляет 58% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $561 млн, или 58% от общей выручки).
Луценко похизувався кількістю затриманих корупціонерів за два роки запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи щодо президента компанії "Мотор Січ", депутата Вячеслава Богуслаєва.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
"За результатами контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані Національне агентство встановило, що народний депутат України Вячеслав Богуслаєв вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яке передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП. Так, народний депутат несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19.485.000 грн, а також – рухомого майна вартістю 4518000 грн", - йдеться у повідомленні. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/nazk-napravilo- ... 49254.html