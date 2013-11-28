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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:35

St/2
а где тойота-то? :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 02:05

  Yuri_T написав:выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?

WTI "рано Петька, рано ..." (с) :mrgreen: ниже 50$, :roll: то уже очевидно, да. Высокая вероятность "рикошета" от уровня 50-52$.
Вообще, коллеги правильно заметили - связь и корреляция между тикерами Unaf и Urals стремится к нулю )))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:30

  GTS написав:
  user412 написав:желательно через какой-нибудь терминал...

Физики могут заказать только просмотровый терминал напрямую у ПФТС за 200 грн. в месяц.

http://pfts.ua/trade-info/trade-information/pfts-online


Що саме в переглядовому терміналі є доступно для фізика?
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 13:33

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2018 года получил $48 млн чистого убытка по сравнению с $41 млн чистой прибыли в июле-сентябре 2017 года из-за негативных курсовых разниц.

Согласно неаудированной квартальной финансовой отчетности холдинга, его выручка в третьем квартале увеличилась на 19% - до $422 млн, EBITDA снизилась на 6% - до $99 млн, операционная – на 17%, до $71 млн.

Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка составила $275 млн, что составляет 62% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $212 млн, или 57% от общей выручки), операционная маржа составила 16%.

В целом за девять месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44% - до $142 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 17% - до $1 млрд 136 млн. Экспортная выручка составила $660 млн, что составляет 58% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $561 млн, или 58% от общей выручки).
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 14:05

Національне агентство з питань

Луценко похизувався кількістю затриманих корупціонерів за два роки
запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи щодо президента компанії "Мотор Січ", депутата Вячеслава Богуслаєва. 

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

"За результатами контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані Національне агентство встановило, що народний депутат України Вячеслав Богуслаєв вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яке передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП. Так, народний депутат несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19.485.000 грн, а також – рухомого майна вартістю 4518000 грн", - йдеться у повідомленні. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/nazk-napravilo- ... 49254.html
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:23

  Філ написав:Що саме в переглядовому терміналі є доступно для фізика?

Все котировки, которые выставляются участниками на бирже ПФТС.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 17:49

Видно угоди? Видно весь ринок заявок і котувань?
Філ
 
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