Yuri_T написав:выскажусь мягко: может пора уступить акцульки с тикером юнаф покупающей стороне?
WTI "рано Петька, рано ..." (с) ниже 50$, то уже очевидно, да. Высокая вероятность "рикошета" от уровня 50-52$. Вообще, коллеги правильно заметили - связь и корреляция между тикерами Unaf и Urals стремится к нулю )))
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2018 года получил $48 млн чистого убытка по сравнению с $41 млн чистой прибыли в июле-сентябре 2017 года из-за негативных курсовых разниц.
Согласно неаудированной квартальной финансовой отчетности холдинга, его выручка в третьем квартале увеличилась на 19% - до $422 млн, EBITDA снизилась на 6% - до $99 млн, операционная – на 17%, до $71 млн.
Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка составила $275 млн, что составляет 62% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $212 млн, или 57% от общей выручки), операционная маржа составила 16%.
В целом за девять месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44% - до $142 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 17% - до $1 млрд 136 млн. Экспортная выручка составила $660 млн, что составляет 58% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $561 млн, или 58% от общей выручки).
Луценко похизувався кількістю затриманих корупціонерів за два роки запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи щодо президента компанії "Мотор Січ", депутата Вячеслава Богуслаєва.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
"За результатами контролю за своєчасністю подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані Національне агентство встановило, що народний депутат України Вячеслав Богуслаєв вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, яке передбачене частиною другою статті 172-6 КУпАП. Так, народний депутат несвоєчасно повідомив Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані за фактом придбання нерухомого майна вартістю 19.485.000 грн, а також – рухомого майна вартістю 4518000 грн", - йдеться у повідомленні. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/nazk-napravilo- ... 49254.html
Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% — квартал-к-кварталу, сообщает в среду государственный комитет статистики.
"Реальный ВВП в третьем квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 — на 2,8%", — говорится в сообщении на сайте комитета статистики.
Ранее ведомство сообщало, что ВВП Украины вырос в первом квартале на 3,1%, во втором — на 3,8%.
В свою очередь, Национальный банк (ЦБ) Украины сообщал, что сохранил прогноз роста ВВП страны на 2018 год в 3,4%. Также, по прогнозу регулятора, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5%, а в 2020 году рост экономики ускорится до 2,9%.
С другой стороны, согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины по состоянию на август, рост ВВП страны по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,2%, в 2019 году — 3%