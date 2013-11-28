Додано: Сер 14 лис, 2018 19:33

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,4% — квартал-к-кварталу, сообщает в среду государственный комитет статистики.



"Реальный ВВП в третьем квартале 2018 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с третьим кварталом 2017 — на 2,8%", — говорится в сообщении на сайте комитета статистики.



Ранее ведомство сообщало, что ВВП Украины вырос в первом квартале на 3,1%, во втором — на 3,8%.



В свою очередь, Национальный банк (ЦБ) Украины сообщал, что сохранил прогноз роста ВВП страны на 2018 год в 3,4%. Также, по прогнозу регулятора, в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5%, а в 2020 году рост экономики ускорится до 2,9%.



С другой стороны, согласно прогнозам министерства экономического развития и торговли Украины по состоянию на август, рост ВВП страны по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,2%, в 2019 году — 3%

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