Отображение стакана на графике с ценой с распределением по ценовым уровням, которые указаны в заявках.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:57
Зацените какие навороты к квику прикрутили пока у нас тут санкции.
Отображение стакана на графике с ценой с распределением по ценовым уровням, которые указаны в заявках.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01
GTS
Это квик для того ПП что тестируется на УБе?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:24
Неа, это зарубежные рынки.
Про QUIK на УБ забудьте. С большой долей вероятности его на украинском рынке больше не будет (в ближайшие десять лет, как мне кажется).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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