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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 12:57

Зацените какие навороты к квику прикрутили пока у нас тут санкции.

Отображение стакана на графике с ценой с распределением по ценовым уровням, которые указаны в заявках.

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01

GTS
Это квик для того ПП что тестируется на УБе?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:24

  Investor_33 написав:GTS
Это квик для того ПП что тестируется на УБе?


Неа, это зарубежные рынки.

Про QUIK на УБ забудьте. С большой долей вероятности его на украинском рынке больше не будет (в ближайшие десять лет, как мне кажется).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:24

GTS Не буде квіка, то буде щось інше. Те, що пропонує ПФТС для фізика зараз - це "печерні технології" в наш час.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:43

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:50

  Філ написав:GTS Не буде квіка, то буде щось інше. Те, що пропонує ПФТС для фізика зараз - це "печерні технології" в наш час.

ПФТС вообще ничего не предлагает для физиков. От просмотрового терминала толку мало, если у тебя нет прямого доступа для совершения сделок.

Будет что-то другое, но когда оно будет, не понятно. Всё заглохло.

Локальный рынок начал сужаться не вчера и не год назад, а с лета 2012 года, когда из Украины стали уходить одна за другой крупные финансовые компашки. Сначала Тройка, потом Реники и т.д.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:54

GTS
по КВБЗ уже длительный период отсутствуют лоты на продажу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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