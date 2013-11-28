Отображение стакана на графике с ценой с распределением по ценовым уровням, которые указаны в заявках.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:57
Зацените какие навороты к квику прикрутили пока у нас тут санкции.
Отображение стакана на графике с ценой с распределением по ценовым уровням, которые указаны в заявках.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:01
GTS
Это квик для того ПП что тестируется на УБе?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 15 лис, 2018 13:24
Неа, это зарубежные рынки.
Про QUIK на УБ забудьте. С большой долей вероятности его на украинском рынке больше не будет (в ближайшие десять лет, как мне кажется).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 15 лис, 2018 15:24
GTS Не буде квіка, то буде щось інше. Те, що пропонує ПФТС для фізика зараз - це "печерні технології" в наш час.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:43
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:50
ПФТС вообще ничего не предлагает для физиков. От просмотрового терминала толку мало, если у тебя нет прямого доступа для совершения сделок.
Будет что-то другое, но когда оно будет, не понятно. Всё заглохло.
Локальный рынок начал сужаться не вчера и не год назад, а с лета 2012 года, когда из Украины стали уходить одна за другой крупные финансовые компашки. Сначала Тройка, потом Реники и т.д.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:54
GTS
по КВБЗ уже длительный период отсутствуют лоты на продажу.
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:29
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины решением от 13 ноября остановила действия лицензий на торговлю ценными бумагами девяти компаниям за нарушение ими законодательства.
Такое решение регулятор принял 13 ноября.
Так, лицензии остановлены компаниям:
Орис Кэпитал,
Бенефит Брок,
Фондовая компания Авангард,
Абрис–Инвест,
Первый депозитарный альянс,
Системгейтс,
Финансовая компания Корнер,
Финансово-депозитарная компания
Эксперт – Капитал.
"Указанное решение было принято в связи с тем, что профессиональные участники системно нарушали требования законодательства о ценных бумагах, что несет потенциальный риск инвесторам, и с целью проведения проверки их деятельности", – говорится в сообщении регулятора.
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