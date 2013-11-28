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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:59
после этого быды на 11,80
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:01
Investor_33 написав:
Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!
Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28985
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2844 раз.
- Подякували: 4690 раз.
-
- Профіль
-
8
2
1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02
zzzzzz написав: Investor_33 написав:
Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!
Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Дип доходность на пару процентов выше овгз
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St/2
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