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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2226222722282229

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:59

  GTS написав:
  zzzzzz написав:GTS
по КВБЗ уже длительный период отсутствуют лоты на продажу.

Последняя сделка была 05.11.2018 по 10 грн.
http://www.pfts.ua/tabdata/bs/moreinfor ... icker=KVBZ


после этого быды на 11,80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:01

  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468

Дип доходность на пару процентов выше овгз
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:27

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468

Дип доходность на пару процентов выше овгз

Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:51

  Investor_33 написав:
Дип доходность на пару процентов выше овгз

Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... :twisted:[/quote]

И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов... :lol:
Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа.
Характерно - Лавренчука там не вижу :lol:
lrs7719
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