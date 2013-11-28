Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!
Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Дип доходность на пару процентов выше овгз
Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав: Дип доходность на пару процентов выше овгз
Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... [/quote]
И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов... Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа. Характерно - Лавренчука там не вижу