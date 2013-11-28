Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!
Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Дип доходность на пару процентов выше овгз
Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33 написав: Дип доходность на пару процентов выше овгз
Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... [/quote]
И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов... Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа. Характерно - Лавренчука там не вижу
Крюковский вагоностроительный завод выпустил свой 600-й пассажирский вагон. Он был построен в числе первых восьми пассажирских вагонов, произведенных предприятием в 2018 году, и получил соответствующую юбилейную табличку.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию, предоставленную КВСЗ.
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Как писал ЦТС, 16 июля УЗ провела аукционы в рамках двух крупных тендеров общей стоимостью около 2,6 млрд гривен. Согласно первому из них "Укрзализныця" покупает 21 купейный вагон за 588,9 млн гривен, 20 купейных вагонов типа "СВ" за 550,5 млн гривен, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316,7 млн гривен и 2 купейных вагона для международных пассажирских перевозок за 64,6 млн гривен. По второму тендеру УЗ купит шесть пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе за 1,062 млрд гривен.
Поставщиком выступит Крюковский вагоностроительный завод.