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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2226222722282229

13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:59

  GTS написав:
  zzzzzz написав:GTS
по КВБЗ уже длительный период отсутствуют лоты на продажу.

Последняя сделка была 05.11.2018 по 10 грн.
http://www.pfts.ua/tabdata/bs/moreinfor ... icker=KVBZ


после этого быды на 11,80
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:01

  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:02

  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468

Дип доходность на пару процентов выше овгз
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:27

  St/2 написав:
  zzzzzz написав:
  Investor_33 написав:Аваль за 10 мес +4,53 ярда (+459млн за октябрь)..!


Уже немного выше всего 2017 года - 4,468

Дип доходность на пару процентов выше овгз

Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:51

  Investor_33 написав:
Дип доходность на пару процентов выше овгз

Ога, только год назад акция стояла 29-30коп а сейчас 35-36 ... :twisted:[/quote]

И где ж ты был, когда мы с Чулком тарили Аваль по 8 копов... :lol:
Кстати, крайне удивился, что даже входил в состав "ключових учасників у структурі власності" Аваля. Это к слову о суммах и точках входа.
Характерно - Лавренчука там не вижу :lol:
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:15

КВСЗ построил 600-й пассажирский вагон

zzzzzz

Крюковский вагоностроительный завод выпустил свой 600-й пассажирский вагон. Он был построен в числе первых восьми пассажирских вагонов, произведенных предприятием в 2018 году, и получил соответствующую юбилейную табличку.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию, предоставленную КВСЗ.

...

Как писал ЦТС, 16 июля УЗ провела аукционы в рамках двух крупных тендеров общей стоимостью около 2,6 млрд гривен. Согласно первому из них "Укрзализныця" покупает 21 купейный вагон за 588,9 млн гривен, 20 купейных вагонов типа "СВ" за 550,5 млн гривен, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316,7 млн гривен и 2 купейных вагона для международных пассажирских перевозок за 64,6 млн гривен. По второму тендеру УЗ купит шесть пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе за 1,062 млрд гривен.

Поставщиком выступит Крюковский вагоностроительный завод. :lol:
gmm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:40

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:53

  gmm написав:zzzzzz

Крюковский вагоностроительный завод выпустил свой 600-й пассажирский вагон. Он был построен в числе первых восьми пассажирских вагонов, произведенных предприятием в 2018 году, и получил соответствующую юбилейную табличку.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию, предоставленную КВСЗ.

...

Как писал ЦТС, 16 июля УЗ провела аукционы в рамках двух крупных тендеров общей стоимостью около 2,6 млрд гривен. Согласно первому из них "Укрзализныця" покупает 21 купейный вагон за 588,9 млн гривен, 20 купейных вагонов типа "СВ" за 550,5 млн гривен, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316,7 млн гривен и 2 купейных вагона для международных пассажирских перевозок за 64,6 млн гривен. По второму тендеру УЗ купит шесть пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе за 1,062 млрд гривен.

Поставщиком выступит Крюковский вагоностроительный завод. :lol:


За 10 мес 2017 было выпущенно 35 пассажирских вагона, за весь год 50.
Посмотрим сколько выпустят в этом году. Хорошо если 20 успеют до конца года сделать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:54

  GTS написав:Зображення

Похоже акции крюковки кто-то из брокеров гоняет сам себе
Живите своим умом!
zzzzzz
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