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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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13 грудня ПАТ«Центренерго»

Идеи: портфель 4.2 5 35
1.Заженуть на ~35 грн за акцію
11%
4
2.Продадуть за ~30 грн
9%
3
3.Реалізують десь за 25 грн
11%
4
4.Віддадуть за стартову ціну
20%
7
5.Заявок не буде
11%
4
6.Перенесуть на невизначений термін
37%
13
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 09:35

Розпочав функціонування сервіс РЦ «Дошка оголошень»

Даний сервіс дозволяє легко і швидко укладати правочини на позабіржовому ринку цінних паперів, полегшує процес пошуку контрагента та допомагає генерувати розпорядження для проведення розрахунків.

Сервіс працює наступним чином:

Брокер (учасник кліринг) розміщує на веб-ресурсі Розрахункового центру (за допомогою системи інтернет-клірингу) заявку на продаж або купівлю цінних паперів. Розміщена заявка акцептується іншою стороною, зацікавленою в укладенні відповідного правочину щодо цінних паперів на позабіржовому ринку. Після акцептування інформація про правочин автоматично передається в клірингову систему Розрахункового центру, де генерується розпорядження на поставку/отримання цінних паперів та платіжні інструкції. Сформована пара розпоряджень виконується у день розрахунків, визначений брокерами під час введення та акцептування заявки, за умови наявності на рахунках учасників клірингу у Розрахунковому центру необхідної кількості активів.

http://settlement.com.ua/periodical-pub ... C2%BB.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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