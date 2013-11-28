Даний сервіс дозволяє легко і швидко укладати правочини на позабіржовому ринку цінних паперів, полегшує процес пошуку контрагента та допомагає генерувати розпорядження для проведення розрахунків.
Сервіс працює наступним чином:
Брокер (учасник кліринг) розміщує на веб-ресурсі Розрахункового центру (за допомогою системи інтернет-клірингу) заявку на продаж або купівлю цінних паперів. Розміщена заявка акцептується іншою стороною, зацікавленою в укладенні відповідного правочину щодо цінних паперів на позабіржовому ринку. Після акцептування інформація про правочин автоматично передається в клірингову систему Розрахункового центру, де генерується розпорядження на поставку/отримання цінних паперів та платіжні інструкції. Сформована пара розпоряджень виконується у день розрахунків, визначений брокерами під час введення та акцептування заявки, за умови наявності на рахунках учасників клірингу у Розрахунковому центру необхідної кількості активів.
Вместо того, чтобы заказать турбины для третьей очереди строительства Днестровской ГАЭС у харьковского «Турбоатома» (который строил две предыдущих очереди), власть хочет отдать 500 млн долл. китайцам. Меморандум между государственной «Укргидроэнерго» и китайской CNEEC на поставку китайских гидротурбин для крупнейшей в Европе ГАЭС был подписан в присутствии Министра экономики Украины Степана Кубива.